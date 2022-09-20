Bol köpüklü Türk Kahvesinin sırrı bunda! 0:00 / 0:00

Türk Kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren ilk içeceğimizdir. Üstelik bir kültür haline gelen milli içeceğimiz kahveyi düzenli tüketmek sağlık açısından da oldukça faydalı. Kahve tutkunları için en önemli aşama ise bol köpüklü olması. Kıvamının yanı sıra bol köpüklü olan Türk Kahvesi en makbul olanıdır. Ancak kahve yaparken bir türlü köpük olmuyor diyorsanız doğru adrestesiniz! Sizler için araştırdık ve bol köpüklü Türk Kahvesi yapmanın tüm püf noktalarını bir araya getirdik. İşte bol köpüklü Türk Kahvesi tarifi ve püf noktaları…

CEZVEDE BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR? Kahve yaparken en önemli püf noktası kullandığınız sudur. Su ne kadar soğuk olursa kahve o derece lezzetli ve köpüklü olacaktır. Soğuk su, sudaki maksimum oksijen içeriğini ve dolayısıyla potansiyel olarak daha fazla köpük elde etmenizi sağlar. Su sıcaklığı bu süreçte önemli bir rol oynar çünkü çok sıcak su aşırı ekstraksiyona neden olarak acı kahveye neden olabilir.

Kaynatılıp kullanıldığında suyun oksijen seviyesi büyük oranda düşer. Kahve yapmak için mutlaka taze, soğuk su kullanılmalıdır. Özellikle bol köpüklü aromalı bir kahve içmek istiyorsanız mutlaka kahvenizi bakır cezvede pişirmelisiniz. Sade Türk Kahvesi için malzemeler; 1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Enfes ve kolay Türk Kahvesi yapımı şöyle: Cezve içerisine ilk önce kahve, sonra isteniyor ise şeker ve üzerine su sıralaması takip edilerek Türk kahvenizi pişirme ön hazırlığını yapın.

Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin.

Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun.

Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.

Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin.

Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.

Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve sonra fincanlara paylaştırın. TÜRK KAHVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI