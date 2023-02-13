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Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depremi 500 atom bombasıyla eşdeğerdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem; Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden oldu. Öngörülenin çok ötesinde bir afetle karşı karşıya kaldığımızı açıklayan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen 2 yıkıcı depremin 500 atom bombasıyla eşdeğer olduğunu açıkladı.

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  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından can kaybı sayısı 29 bini geçerken yaralı sayısı ise 80 bini geçti. Öngörülenin çok ötesinde gerçekleşen depremin enerjisi açıklandı. AFAD, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisini 500 atom bombası olarak açıkladı.
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    2 DAKİKA ÇOK ŞİDDETLİ SARSILDI!

    AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. 
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    "İLK DEPREM 65 SANİYE SÜRDÜ"

    AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş' Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin analiz çalışması yaptıklarını açıkladı.

    DHA'da yer alan habere göre Tatar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye.
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    "İKİNCİ DEPREM 45 SANİYE"

    Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    500 ATOM BOMBASININ ENERJİSİNE SAHİP

    İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    "GÜNDE 32 BİN 500 BİNADA TESPİT YAPILIYOR

    Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.
  • Bölgede 2 dakika sarsıntıya neden oldu! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin enerjisi açıklandı: 500 atom bombasıyla eşdeğer!

    "VOLKANİK PATLAMA YA DA GAZ SIKIŞI YOK"

    Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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