Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, yılbaşından itibaren konutlarda elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi. Erdoğan "KOBİ, ticarethane ve konutta doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacak. Yılbaşından itibaren elektrik fiyatında konutta yüzde 10 indirim yapılacak" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgesel istihdam teşviki 1 yıl uzatılacak.

Asgari ücret desteği 2019'da 12 ay boyunca verilecek. 2018'da 9 ay uygulanmıştı.

2019 Göbeklitepe yılı olacak

Yeni makine -teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.

2019-20'de ilk defa işe alınacak işçinin sigorta-vergi gideri devletten olacak.

Sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri işçi çalıştıranlar için 3 puan, altında işçi çalıştıranlar için 5 puan olarak uygulanacak.

Halen 51 il ve 2 ilçemizde işverenlere ağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.

Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar TL'nin üzerinde.

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı



Bütçe disiplini önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Ekonomide hızlı bir toparlanma sürecindeyiz



İşsizlik oranını 2019'da tek haneye indireceğiz



İhracatta 170 milyar dolar rakamını göreceğiz



Enflasyonu önümüzdeki yıl hedefe çekmeye kararlıyız



2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir



2019 sonunda cari açık 30 milyar dolar’ın altına iner, enflasyon hedefe yaklaşır



Satın alma paritesine göre Türkiye 2019'da dünyanın en büyük 12. ekonomisi olacak .

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