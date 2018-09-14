Bolivar - Club Destroyers maçı heyecanı

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Bolivar, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Club Destroyers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Bolivar 16 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Club Destroyers 9 puanda ve 11. sırada. Bolivar son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Club Destroyers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Bolivar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Club Destroyers kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bolivar son hafta oynanan Oriente Petrolero maçında 0-0 berabere kaldı.

Club Destroyers ise Guabira karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bolivar, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

Club Destroyers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Destroyers, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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