        Bollywood büyüsü 'Taj Express'le İstanbul'a geliyor

        Bollywood büyüsü 'Taj Express'le İstanbul'a geliyor

        Yüksek tempolu dans numaraları, çarpıcı kostümler ve sinema endüstrisinin başarılı tasarımcıları tarafından hazırlanan projeksiyonlarıyla modern bir Bollywood masalı olan 'Taj Express' Mart 2026'da Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:41
        Bollywood büyüsü 'Taj Express'le İstanbul'da
        Mumbai’nin Film City stüdyolarından doğan, dünya çapında kapalı gişe turneleriyle ses getiren Taj Express, 4–9 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Shruti Merchant’ın yönetmenliğini, Vaibhavi Merchant’ın koreografisini üstlendiği yapım, Bollywood’un en sevilen filmlerinde yer alan gerçek dansçıları, yüksek enerjili koreografileri, göz alıcı kostümleri ve Hint sinema endüstrisinin başarılı tasarımcıları tarafından hazırlanan çarpıcı video projeksiyonlarıyla İstanbul’da adeta bir Bollywood fırtınası estirmeye hazırlanıyor.

        Hindistan’ın en yetkin müzisyenlerinin sahnede canlı performans sergilediği bu büyük prodüksiyon, modern sahnelemesi ve özgün hikâye anlatımıyla Bollywood müzikallerine bambaşka bir yorum getiriyor.

        Taj Express, Hindistan’ın en üretken film endüstrisinin ardındaki büyüyü, genç besteci Shankar’ın hayallerini, ilham aldıklarıyla yaşadığı çatışmaları ve yaratım sürecinin tüm heyecanını sahneye taşıyor. A.R. Rahman’ın başarılarından ilham alan Shankar’ın bir Bollywood filminin müziklerini besteleme süreci üzerinden ilerleyen hikâye, izleyiciyi hem bir film setinin hem bir müzik stüdyosunun kalbine davet ediyor.

        Renkleri, ritimleri, sokaklarından festivallerine uzanan kültürel zenginliği ve olağanüstü dansçılarıyla Taj Express, Bollywood’un kalbini İstanbul’a taşıyan, yüksek tempolu, büyüleyici ve tamamen sürükleyici bir sahne deneyimiyle 4–9 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Bu çok özel, rengarenk 8 gösterinin sınırlı sayıdaki biletleri Passo’da satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Taj Express
        #Bollywood
