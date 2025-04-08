Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Bologna: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bologna: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında şampiyonluk yarışındaki Napoli deplasmanda Bologna'ya konuk oldu. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 00:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli'ye Bologna çelmesi!
        ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Napoli'nin golünü 18. dakikada Andre Zambo Anguissa kaydetti. Bologna'ya beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Napoli, lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı (fark 3 puan) ve 65 puanla 2. sırada yer aldı. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Bologna ise 57 puanla 4. sırada konumlandı.

        Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor