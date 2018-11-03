Bologna - Atalanta maçı öncesi rakamlar

Bologna ve Atalanta, 04 Kasım 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 9 puanlı Bologna 17. sırada bulunuyor, Atalanta 12 puana sahip ve 14. sırada. Bologna son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Atalanta son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 149 kodlu maçı oynayanlar; Bologna galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Atalanta galibiyet oranı 1.55. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bologna son haftadaki Atalanta müsabasında 0-1 yenildi.

Atalanta ise Juventus maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bologna, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

Atalanta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atalanta, 10 gol atarken 10 gol yedi.

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