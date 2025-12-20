Habertürk
        Bologna, İtalya Süper Kupası'nda Inter'i eledi ve finale yükseldi! - Futbol Haberleri

        Bologna, İtalya Süper Kupası'nda Inter'i eledi ve finale yükseldi!

        İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

        Giriş: 20.12.2025 - 01:08 Güncelleme: 20.12.2025 - 01:08
        Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi!
        İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.

        Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

        Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

        Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.

