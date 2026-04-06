        Bolu Belediyesi soruşturmasında 3 şüpheli yeniden tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bolu Belediyesi soruşturmasında 3 şüpheli yeniden tutuklandı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüpheli, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmada daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu isimler cezaevine gönderilmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Bolu'da 3 şüpheli yeniden tutuklandı

        Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dün gece çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Geçtiğimiz ay yürütülen ’icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri belediye binasındaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı.

        3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri, belediye binasında yaklaşık 5 saat süren aramalar sonucu el konulan evrak ve bilgisayarları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürmüştü. İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, dün öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Savcının karara itirazı üzerine 3 kişi, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 isim, Bolu Adliyesi’ne götürüldü. CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, öurada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 13 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Donald Trump'tan açıklamalar
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
