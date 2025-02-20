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        Bolu'da Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavgaya ilişkin 4 tutuklama

        Bolu'da Ankaragücü taraftarları arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgada adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat dahil 4 kişi tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:40
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        Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavgaya ilişkin 4 tutuklama
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        Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu mevkisinde Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan, aralarında Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat'ın (54) da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre; savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden taraftar grubu lideri Ali İmdat, H.T. (46), İ.İ.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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