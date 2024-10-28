Bolu'da odunlukta yangın çıktı
Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve ahır zarar gördü
Merkeze bağlı Sultanbey köyünde Adem Yaman ve Hüseyin Yaman kardeşlere ait odunlukta yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin yanındaki samanlık, ardiye ve 2 katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken evde hasar oluştu, odunluk, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.