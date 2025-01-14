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        Haberler Gündem Çevre Bolu'da kaçak avcılığa 1 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Bolu'da geçen yıl kaçak avcılığa 1 milyon TL ceza

        Bolu'da geçen yıl kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde toplam 1 milyon 50 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:59
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        Bolu'da kaçak avcılığa 1 milyon TL ceza
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        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024'te kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanına ve sahipsiz hayvana yönelik 450 bin lira, yasadışı avcılık ve biyokaçakçılığı önleme çerçevesinde 600 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Ayrıca toplamda 260 yaban hayvanı ihbarına anında müdahale edildi. Sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi farklı türlerde 151 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı.

        Yaban hayvanı-insan etkileşimlerini azaltmak için düzenleyici ve önleyici projeler hayata geçirildi ve hizmet için eğitimler düzenlendi. Yetkililer 2025 yılında da çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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        #Bolu Haberleri
        #kaçak avcılık
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