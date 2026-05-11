Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bolu'da Osmanlı'nın merhamet simgesi: Kuş evleri

        Bolu'da Osmanlı'nın merhamet simgesi: Kuş evleri

        Bolu'da Osmanlı döneminde hayvanlara gösterilen merhamet ve sevginin sembolü olarak tarihi yapıların duvarlarına inşa edilen kuş evleri, aradan geçen onca zamana rağmen ayakta duruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Osmanlı'nın merhamet simgesi

        Halk arasında 'kuş sarayları' olarak da adlandırılan kuş evleri, kuşların barınması için güvenli alan oluştururken Osmanlı'nın estetik anlayışını ve hayvan sevgisini de günümüze taşıyor.

        Kentte, başta Saraçhane Cami başta olmak üzere Yukarı Taşhan, Aşağı Taşhan, Karamanlı, Aktaş ve Somuncu camilerinde 'yuva' olmayı sürdüren kuş evleri, kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

        "KUŞ EVLERİ KORUNMALI"

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Süme, AA muhabirine, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kuş evlerinin yalnızca mimari unsur değil, merhamet anlayışının da timsali olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Osmanlı coğrafyasının birçok noktasında görülen kuş evlerinin Bolu'da da önemli örneklerinin bulunduğunu belirten Süme, kuş evlerine ilgisinin yıllar önce gazetede okuduğu bir habere dayandığını kaydetti.

        Süme, ağırlıklı olarak tarihi yapıların duvarlarına inşa edilen kuş evlerinin sivil mimaride de örneklerinin olduğunu anlatarak, "Bunlar yapıların güneş alan, korunaklı, rüzgar almayan, yağmurdan korunan yamaçlarına yapılmış minyatür yapılardır. Genellikle yapıda hangi malzeme kullanılmışsa aynı malzemeyi kullanarak bu kuş evleri inşa edilmiş. Özellikle İstanbul'daki örnekleri o kadar ihtişamlı ki adeta saray görünümünde" diye konuştu.

        Kuş evlerinin yapılmasında hem tarihsel hem de dini etkinlerin bulunduğunu dile getiren Süme, Türklerin İslam öncesi dönemde konar-göçer toplumlar oldukları için yaşamlarında hayvanlara ayrı yer ayırdıklarının bilindiğini ifade etti.

        Süme, Türk topluluklarında hayvan sevgisinden bahsederek, "Kuşlar, özellikle güç sembolü olan kartal, atmaca, şahin gibi kuşlar 24 Oğuz boyunun her birinin sembolü olmuş. Bu yönüyle de kuşlar Türk kültüründe ve tarihinde önemli" dedi.

        REKLAM

        İslamiyet'te hayvanlara merhamet göstermenin, en önemli ahlaki değerlerden biri olarak görüldüğünü anlatan Süme, şöyle devam etti:

        "Bu konuda Hz. Peygamber'in uygulamaları insanlar tarafından örnek alınmış. Müslümanlar tarafından hayvanlara sevgi, sünnet olarak algılanmış ve İslam tarihi boyunca bütün Türk İslam devletlerinde insanlarımız bu merhameti göstermiş. Bunun en güzel örneği olarak da Osmanlı, zirve diyebiliriz. Birçok konuda vakıf müessesesi, İslami bir müessesedir. Bütün Türk İslam devletlerinde görülür ama en güzel örnekleri Osmanlı'da vardır. Kuş evleri ve hayvan sevgisi söz konusu olduğunda da yine Osmanlı'nın zirve olduğunu görüyoruz."

        Süme, kuş evlerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bunların kesinlikle kapatılmaması, restore edilirken orijinaline uygun ehil eller tarafından yapılması gerekir. Bu yapılar kuşların yuvalanması için güvenli alanlar sağlamakla kalmamış, Osmanlı mimarisinin zarafet anlayışını da küçük ölçekte yansıtmıştır" ifadesini kullandı.

        Kuş evlerinin çocuklara hayvan sevgisinin aktarılması açısından da önemli olduğuna işaret eden Süme, öğretmenlere ve rehberlere şehir gezilerinde bu yapıları da göz önünde bulundurma önerisinde bulundu.

        Süme, kuş evlerinin geleceğe taşınmasının önemine değinerek, "Osmanlı, merhameti mimariye yansıtmış kuş evleri vasıtasıyla. Günümüzde de özellikle müstakil evlerde ve villalarda kuş evleri yeniden yaygınlaştırılabilir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        New York'ta 3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı

        ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge, New York'un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu. (AA)

        #Kuş evleri
        #Bolu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!