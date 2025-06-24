Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 24.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:26
Mustafa A. idaresindeki hafif ticari araç ile Serhat B. yönetimindeki otomobil, Mengen-Devrek kara yolu devlet hastanesi kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan 3'ü, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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