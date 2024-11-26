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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı geçişi trafiğe açık mı? Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor | Son dakika haberleri

        Bolu Dağı geçişi trafiğe açık mı? Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor

        Bolu Dağı'nda kar yağışı 4 gündür devam ediyor. Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:55
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        D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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        Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde kar yağışı 4 gündür aralıklarla sürüyor.

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        Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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        Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği güzergahlarda görev yapan jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

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        Bolu kent merkezinde ise kar yağışı etkisini kaybetti.

        #bolu dağı
        #D-100
        #Anadolu Otoyolu
        #ulaşım
        #kar yağışı
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