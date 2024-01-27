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        Haberler Gündem Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor

        Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor

        Gece saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Aralıklarla hafif kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:42 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:42
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        Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü
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        Bolu’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken, Bolu Dağı geçişinde ulaşım olumsuz etkilendi.

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hafif kar yağışının etkili olduğu bölgede ulaşım ise rahat sağlanıyor. Gece etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yeşil alanlarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

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        #bolu dağı
        #haberler
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