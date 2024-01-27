Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor

Bolu’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken, Bolu Dağı geçişinde ulaşım olumsuz etkilendi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hafif kar yağışının etkili olduğu bölgede ulaşım ise rahat sağlanıyor. Gece etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yeşil alanlarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.