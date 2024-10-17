Bolu Dağı'nda ulaşıma sis ve sağanak engeli D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu. Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı

Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:26 facebook

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