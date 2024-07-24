Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman kapanıyor? Bolu Dağı kaç gün kapalı olacak?
Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Bolu Dağı Tüneli'nin kapanacağı duyuruldu. Sürücüler Bolu'da bulunan tünelin kapanacağı tarihi araştırıyor. Çalışmalar sebebiyle tünelin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Peki Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman kapanıyor? Bolu Dağı kaç gün kapalı olacak?
Bolu Dağı Tüneli kapanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Bolu Dağı Tüneli'nin çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı olacağı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin toplam uzunluğunun 3.115 metreye çıkarılması planlanıyor. Peki Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman kapanıyor, alternatif güzergah var mı? Bolu Dağı kaç gün kapalı olacak?
BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?
Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çalışmalara Temmuz ayının sonunda başlanacağını açıkladı.
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüp uzatma işleminin aynısının İstanbul yönündeki tüp için de gerçekleşeceğini belirtti. Bayındır, "Tüpün bir kısmını uzatmıştık diğer tüpü de uzatmayı planlıyoruz. Bu da devlet yolu üzerindeki çalışmamız bitince, temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayı başında bu çalışmamızı başlatacağız. İhalesi yapıldı, çalışmanın yaklaşık 50 gün olarak sürmesini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Çalışmalar sonunda İstanbul yönü de 67 metre kadar uzatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametindeki trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabilecek.
BOLU TÜNELİ KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?
Bölge Müdürü Bayındır, İstanbul istikametinin temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi.
Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından tünel için çalışmaların başlayacağını aktaran Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, “Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz” dedi.