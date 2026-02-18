Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı başladı; Yumrukaya'dan Karanlıkdere'ye birçok mevkide yeşil alanlar beyaza bürünürken sis nedeniyle görüş yer yer düştü, sürücülere dikkat uyarısı yapıldı
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı başladı. Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi yer yer düştü.