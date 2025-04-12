Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        ABONE OL

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kışın sürücülerin zorlu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı devam ediyor. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile yol ulaşıma açık tutuldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santime ulaşırken; sürücüler, araçlarıyla yolda düşük hızla ilerledi. Otoyol jandarması ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama

        Benzer Haberler

        Bolu kent merkezi nisanda yağan karla beyaza büründü
        Bolu kent merkezi nisanda yağan karla beyaza büründü
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da otoyolda 8 araç zincirleme kazaya karıştı; 10 yaralı
        Bolu'da otoyolda 8 araç zincirleme kazaya karıştı; 10 yaralı
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeni...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeni...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşı...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşı...
        Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada
        Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada