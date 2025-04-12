Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı

        BOLU'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı, 40 santime ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı
        ABONE OL

        BOLU'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı, 40 santime ulaştı. Abant'a gelen ziyaretçiler, aileleriyle piknik yapıp, şambrellerle kaydı.

        Kentin önemli turizm merkezlerinden olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kar etkili oldu. Yağışla birlikte kar kalınlığı, yaklaşık 40 santime ulaştı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle bilinen milli parkın kar manzarası da ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen milli parka gelen ziyaretçiler, aileleriyle keyifle vakit geçirdi. Ziyaretçilerden bazıları, karda piknik yaptı, bazıları da şambrellerle kayıp eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş divan kurulu toplantısında olay çıktı!
        Beşiktaş divan kurulu toplantısında olay çıktı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştı...
        Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştı...
        Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı
        Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı
        Kaza yaptığı cipte mahsur kalan sürücüyü, diğer sürücüler kurtardı
        Kaza yaptığı cipte mahsur kalan sürücüyü, diğer sürücüler kurtardı
        Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı
        Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
        Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı