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        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:37
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        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ufuk Karaman yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan antrenmanda kuvvet, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

        Kahraman, gazetecilere, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili analiz çalışması yaptıklarını belirterek, maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Zor bir ligde mücadele ettiklerini belirten Kahraman, "Bu sezon gerçekten kadro yapılanması anlamında bütün takımlar iyi durumda. İstanbul takımının maçını kazanmak istiyoruz. Arkasından Ümraniye daha sonra Bandırma sürecini de iyi geçirmek istiyoruz milli takım arasına kadar." dedi.

        Kahraman, göreve geldiği ilk günden bu yana takımda hep birlikte aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Pozitif ortam yaratırsak bunun sahaya yansıyacağına inanıyorum. O yüzden böyle bir ortamı artık yarattığıma inanıyorum. Bu da başarının anahtarlarından biri. Milli takım arasına kadar başarı serisini yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

        Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor maçı, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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