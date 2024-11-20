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        Mudurnu'da proje tarama ve değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakamlık ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle proje tarama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:53
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        Mudurnu'da proje tarama ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakamlık ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle proje tarama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kurum müdürlerine, kooperatif başkanlarına ve vatandaşlara proje destekleri konusunda bilgi verildi.

        İlçenin ekonomik durumunun, sorunlarının ve çözümlerin konuşulduğu toplantıda, potansiyel fikirler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Esnafa, kooperatif başkanlarına ve girişimcilere yönelik proje destekleri de anlatılırken, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hakkında bilgi verildi.

        Toplantıya, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, kurum müdürleri, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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