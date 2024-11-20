Mudurnu'da proje tarama ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Esnafa, kooperatif başkanlarına ve girişimcilere yönelik proje destekleri de anlatılırken, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hakkında bilgi verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakamlık ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle proje tarama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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