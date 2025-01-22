Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINI SON DAKİKA: Enkaza döndü! 23 Ocak 2025 Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

        Bolu Kartalkaya otel yangınında son durum 23 Ocak 2025: Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

        Bolu Kartalkaya otel yangından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Otelin iç ve dış kaplamasının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına sebep olurken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Türkiye'nin kayak turizminin en yoğun olduğu Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde çıkan yangında ölü ve yaralı sayısı merak ediliyor. Peki 23 Ocak Bolu Grand Kartal Otel yangını nasıl ve neden çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Bolu Kartalkaya otel yangınında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bolu Grand Kartal Otel yangını ölü ve sayısı merak ediliyor. 12 katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangın sebebiyle Bakan Yerlikaya olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 238 kişinin konakladığı otelde, gece yarısı başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Oteldeki yangın sebebiyle pek çok aile hayatını kaybetti. Peki Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, yangın neden çıktı?

        2

        BOLU GRAND KARTAL OTEL ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

        Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle ölü sayısı 79 oldu. Sağlık Bakanlığı yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.

        3

        ANNE İLE KIZ ÖLDÜ BABA VE OĞLU YAŞIYOR

        Bolu'daki yangın faciasında tatil için İzmir'den Grand Kartal Oteli'ne giden 4 kişilik aileden 41 yaşındaki Müge Suyolcu ile 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu hayatını kaybetti; 42 yaşındaki eşi Yavuz Suyolcu ile 12 yaşındaki oğlu Göksel Derin Suyolcu, otelden son anda çıkarak kurtuldu

        4

        4 KİŞİLİK AİLE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve kızları Pelin ile Kerem Güngör de faciada hayatlarını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        5

        GAZETECİ TÜRKMEN'İ AİLESİYLE KAYBETTİK

        Büyük faciada, hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi.

        6

        ANNE KIZ BİRLİKTE ÖLDÜLER

        Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Elim faciada, İzmir'de yaşayan diş hekimi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi olan kızı Alya Altın hayatını kaybetti.

        7

        AİLESİ KURTULDU, DEHŞETTE BAŞKA YÖNE KAÇAN ÖZÜM KAHRETTİ

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangını dehşetinde Karataşlı ailesi de kâbusu yaşadı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Kızlarını arayan ailesi kahreden haberi aldı

        8

        DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARTIK YOK

        DHA'daki habere göre yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.

        9

        BABALARI İLE HAYATA VEDA ETTİLER

        ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        10

        DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ

        Adanalı olan ve yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi.

        Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

        11

        5 KİŞİLİK AİLE ARTIK YOK

        Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz Ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe (40), Ankaralı doktor eşi Ahmet (44), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9), tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

        12

        5 KİŞİLİK AİLE 9 YAKINIYLA CAN VERDİ

        Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

        Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla birlikte 14 kişi hayatını kaybetti.

        13

        BUGÜN UĞURLANACAKLAR

        Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, bugün ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        14

        ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

        Kartalkaya'daki faciada, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        15

        AİLESİNDEN 7 KİŞİYİ KAYBETTİ

        Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, yürek yakan faciada ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torunu yaşamını yitirdi.

        16

        ACI HABERİ ALDI

        Baba Gültekin, dün sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

        17

        BOLU KARTALKAYA YANGINI NEDEN ÇIKTI?

        Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

        12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

        Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.

        18

        ENKAZA DÖNDÜ! İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı binanın içerisinden çekiken görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

        19
        20
        21
        22
        23
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları