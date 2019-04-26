

Olay, Salı günü Bolu’nun Yumrukaya Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan çiftlikte yaşayan aile 4 yaşındaki erkek çocuklarının evde olmadığını görünce aramaya başladı. Çocuğunu aramak için evin bitişiğindeki ahıra giren anne, aynı çiftlikte yaşayan S.K (32)'yi belden aşağısı çıplak halde oğlunun yanında gördü.



Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı S.K., olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.



Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan S.K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AYNI SUÇTAN YAKALAMA KARARI ÇIKTI



Bolu’da yaşanan olaydan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.K, Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.



