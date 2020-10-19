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Bölük filmi oyuncuları kimler? Bölük konusu nedir?

Bölük filmi 2017 yılının dikkat çeken yerli yapımları arasında yer aldı. Vatani görevlerini yerine getirmek için asker ocağına giden gençlerin hayatından kesitler sunan Bölük filminin yönetmen ve senaristliğini Aytaç Ağırlar yaptı. İşte Bölük filmine dair detaylar...

Bölük filmi oyuncuları kimler? Bölük konusu nedir?

Bölük oyuncuları kimler? Bölük filmi konusu ne? soruları filmi merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. 2017 yılında ilk kez beyaz perdede izleyici ile buluşan Bölük filmi son dönem yerli yapımları arasında dikkatleri çekiyor. Bölük filmine dair tüm detaylar haberimizde.

BÖLÜK OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Ağırlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bölük filminin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süleyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.

BÖLÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bölük, vatani görevini yerine getirmek için asker ocağında bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşananları, komik çatışmaları ve onların hayallerini anlatmaktadır. Üzdüğü sevgilisini pişman olduğu için geri kazanmaya çalışan Erdal, şehir hayatından sonra kışla hayatına adapte olmaya çalışan Cenk, çavuş olmak için uğraşan Şehmuz, askerliğini uzatmaya çalışan Mahmut ve mektubu sayesinde birçok hayatı değiştirebileceğine şahit olduğumuz komando Murat’ın hikayelerinin anlatıldığı film, her kesimden insanın duygularına hitap etmeyi bekliyor.

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