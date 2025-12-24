Habertürk
        Boluspor: 0 - Fethiyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 0 - Fethiyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Boluspor, sahasında Fethiyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Giriş: 24.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:35
        Bolu'da gol sesi çıkmadı!
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

        Hakemler: Fatih Tokail, Arif Dilmeç, Kemal Mavi

        Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Emir Han Çor dk. 59), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Mustafa Yerlikaya dk. 75), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Emre Soykan dk. 83), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Ensar Akbulut dk. 83)

        Yedekler: Eren Gökgöz, Oğuz Öztürk, Türker Dırdıroğlu, Emre Soykan

        Teknik Direktör: Gökhan İpek

        Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Sabri Gülay, Berkay Değirmencioğlu, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Serkan Yıldız, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Yusuf Efe Çağlar dk. 72)

        Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Akkaş, Selim Kemence, Ömer Faruk Kadimli

        Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

        Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı (Boluspor)

