Boluspor: 0 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Engin'in golüyle galip gelen Iğdır FK, lige 3 puanla başladı. Bolsupor ise ilk haftayı puansız tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Iğdır FK, karşıya karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin attı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 3'e yükseltti. Boluspor ise o puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.