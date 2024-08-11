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        Boluspor: 0 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Engin'in golüyle galip gelen Iğdır FK, lige 3 puanla başladı. Bolsupor ise ilk haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:17
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        Iğdır FK, Bolu'da istediğini aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Iğdır FK, karşıya karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin attı.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 3'e yükseltti. Boluspor ise o puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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