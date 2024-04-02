Boluspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 55'te Amilton ve 66. dakikada Melih Bostan attı. Boluspor'un tek golünü ise 90+3'te Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonucun ardından Başkent temsilcisi puanını 43'e yükseltti, Boluspor ise 43 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Kırmızı Beyazlı ekip ise Sakaryaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1’inci Lig'in 28’inci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
5’inci dakikada Jefferson’un ceza sahası dışından çektiği sert şutu Ertuğrul kurtardı.
7’inci dakikada Amilton’un ceza sahası içerisinden çektiği şutta Jefferson son anda topun kaleye gitmesini engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47’inci dakikada Melih’in kale önüne attığı pasta Akabueze’nin şutu direkten döndü.
55’inci dakikada Melih’in pasıyla topla buluşan Amilton’un şutu ağlarla buluştu: 0-1.
66’ncı dakikada Melih’in ceza sahasında sağ kanattan çektiği şut ağlara gitti: 0-2.
90+3’üncü dakikada kale önünde topla buluşan Avramovski’nin şutu ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
BOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Posmac, Onur, Ercan (Dk. 71 Berk), Jefferson (Dk. 71 Kubilay), Oğuz Kağan, İshak (Dk. 46 Hakan), Tunahan (Dk. 81 Hüsamettin), Avramovski, Gigic (Dk. 81 Camara)
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul - Nzaba, Yiğit Efe, Alperen, Yasin, Oğuzhan, Akabueze, Amilton (Dk. 86 Jimmy), Rahman Buğra (Dk. 72 Elias Durmaz), Ensar, Melih (Dk. 78 Yatabare)
GOLLER: Dk. 90+3 Avramovski (Boluspor) - Dk. 55 Amilton, Dk. 66 Melih (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Hakan (Boluspor) - Elias Durmaz (Gençlerbirliği)