        Boluspor: 1 - Sarıyer: 2 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 1 - Sarıyer: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Moustapha Camara ve Emeka Friday Eze'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Sarıyer, puanını 27'ye yükseltti. Boluspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

        Giriş: 18.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:34
        Sarıyer, deplasmanda üç puanı aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sarıyer oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28'de Moustapha Camara ve 64. dakikada Emeka Friday Eze atarken, ev sahibinin tek golünü ise 45+1. dakikada Loic Kouagba kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini alan Sarıyer, puanını 27'ye çıkardı. Boluspor ise 32 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer, Çorum FK'yı ağırlayacak.

