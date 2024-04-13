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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 86. dakikada Tunahan Çiçek'ten geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 18:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:13
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        Boluspor, 86'da üç puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Boluspor oldu.

        Boluspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Tunahan Çiçek attı.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 46'ya yükseltti. Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Eyüpspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        22. dakikada Diniyev'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar topu çeldi. Dönen topa Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya gitti.

        49. dakikada Petar Gigic'in ceza sahasına ortasında Hakan Bilgiç'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

        86. dakikada ceza sahası dışından Tunahan Çiçek'in şutunda kaleci Abdulsamed topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 76), Berk Yıldız, Vüsal Isgandarli (Tunahan Çiçek dk. 59), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 76), Daniel Avramovski, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 76)

        Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, Idrissa Camara

        Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Dimitri Cavare, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk.73), Atalay Babacan (Emre Demir dk. 85), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (Ivan Saponjic dk. 90), Emrecan Bulut (Melih Okutan dk. 85), Tiago Çukur (Onur Ayık dk. 73)

        Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Isaac Cofie, Muhammed Mert, Batuhan Arıcı

        Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

        Gol: Tunahan Çiçek (dk. 86) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Vüsal Isgandarli, Jefferson, Naby Oulare, Avramovski (Boluspor), Tiago Çukur, Emre Demir (Ümraniyespor)

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