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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Boluspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:58
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        Boluspor Ümraniyespor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Boluspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Paul Mukairu, 75'te Berk Yıldız ve 90+7'de ise Khouma Babacar kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 61. dakikada Tomislav Glumac, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından üst üste 3. maçını kazanan Boluspor 18 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Boluspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak.

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