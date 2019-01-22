Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Bolu Galatasaray maçı saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından soruluyor. Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor Galatasaray maçına ilgi oldukça yüksek. Boluspor Galatasaray maçının ne zaman yayınlanacağı ve deplasman mücadelesinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte Boluspor Galatasaray maçına dair tüm detaylar...

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Boluspor Galatasaray karşılaşması bu akşam 19.45'te Bolu Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Boluspor Galatasaray maçı ATV'de canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemleri: Orta Hakem S. Arslanboğa, Yardımcı Hakemler İ. Şencan - M. Kısal, 4. Hakem T. Numanoğlu

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DEPLASMAN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.