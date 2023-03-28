Boluspor-Samsunspor maçı sonrası arbede

İHA

Spor Toto 1.Lig’in 29. Haftası'nda Boluspor evinde ağırladığı Samsunspor’a 5-1’lik skorla mağlup oldu. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşma sonrasında Samsunspor yöneticileri ve takımı, deplasman yasağına gönderme yapmak için stadyumun deplasman tribününde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yöneticiler sahaya inerek duruma tepki gösterdi. Tepkinin ardından Bolusporlu yöneticiler ve Samsunsporlu yöneticiler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede polis ekipleri tarafından yatıştırıldı.

Ardından saha dışına da sıçrayan olaylar neticesinde Bolusporlu birkaç taraftarın polis ekiplerinin sert müdahalesiyle ekip aracına bindirilerek, idari işleme tabi tutulduğu öğrenildi.