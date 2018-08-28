Spor Toto 1. Lig takımlarında Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, ligde 3 hafta arka arkaya alınan galibiyetleri devam ettirmek istediklerini ve milli takım arasının ardından ikinci periyoda fizik kalitesi ve puan avantajıyla girmek istediklerini söyledi.

Ligi bekledikleri gibi bulduklarını ve ilk 11 oynayan oyuncuların yüzde 70-80’ini kadroda tuttuklarını ifade eden Sait Karafırtınalar, bu sene de ilk 6’nın içerisinde olacaklarını belirterek, “Yatırım yapan takımlar var, transferi açamayan takımlar var. Kadro sıkıntısı çeken takımlar var. Bildiğimiz bir lig. Transferlerin açık olmaması iyi bir şey değildi. Bizim seyircimizin olmaması güzel bir şey değil. Bunu daha seyir zevki güzel bir lig haline getirmek bizim elimizde. Verdiğimiz demeçlerle, yaptığımız işlerle ligin kalitesini daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü çok değerli bir lig. Keyif veren, çekişmeli, kolay gibi görünen ama oldukça da zor bir lig. İnşallah bu sene ligden bir an önce çıkıp Süper Lig’de mücadele etmek istiyoruz” dedi.

"OYUNCULARIM 3 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ"

Boluspor’un başarılı oyuncularından Diarra’nın Süper Lig takımlarından Trabzonspor’a, Umut Meraşın ise Galatasaray’a transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin soruları da cevaplayan Karafırtınalar, “Sadece söylenti. Ama konuşulması da güzel. Diarra, Umut Meraş, Melih, Burak, kaleci Gökhan geldiğimizde oynamıyordu. Saydığım isimler şu anda takımın direkt oyuncuları. İsimlerinden oldukça söz ettiriyorlar. Transferde 3 büyüklerin gözdesi halindeler. Bizim için sevindirici bir olay. Burada yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu, hem yetiştiricilik hem de yarışmacı anlamında bizim kimliğimizin ortaya çıktığını gösteren güzel bir durum” şeklinde konuştu.

"EMEĞİN KARŞILIĞI ALINACAK"

Karafırtınalar, son olarak alt yapı çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

“Sezon başı bütün ekipler, altyapı tamamen bize bağlandı. Biz de orası için bir arkadaş görevlendirdik. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Biz çok müdahil olmasak da devamlı istişare halindeyiz. Geçen ay, antrenör gelişim seminerlerimiz başladı. Bu ay da ikincisini yapacağız. Mutlaka çalışmaların, emeğin karşılığı alınacaktır. Aşağıda çok değerli hocalarımız var. Bolu potansiyeli olan bir yer. Genç oyuncuları oldukça fazla. Onları sırası geldikçe değerlendireceğiz. İçeride şuanda alt yapıdan 3 tane oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar içerisinde belki profesyonel yapıp kupa maçlarında onlarla da oynayabiliriz.”



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