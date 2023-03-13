Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak

"KIZIMIZ OLACAK"



Gazetecileri karşılarında görünce şaşıran ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan ile Akkaş, "Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olcak. Gördüğünüz gibi her şey..." açıklamasında bulundu.