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Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak

İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Borak Akkaş-Oben Alkan çift, çocuklarının cinsiyetini açıkladı. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Bir kızımız olcak" açıklamasında bulundu

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  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturan Bora Akkaş ile Oben Alkan, Caddebostan'da görüntülendi. İlk çocuklarını bekleyen çift, çıktıkları yürüyüş turunda objektiflere yansıdı.
  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    "KIZIMIZ OLACAK"

    Gazetecileri karşılarında görünce şaşıran ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan ile Akkaş, "Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olcak. Gördüğünüz gibi her şey..." açıklamasında bulundu.
  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    "5 KÜÇÜK BARNAKCIK"

    Öte yandan Akkaş ile Alkan, geçtiğimiz haftalarda müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.

    Oben Alkan, bu fotoğrafınu, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık..." notuyla yayınlamıştı.
  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    ULTRASON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Alkan, ayrıca bebeğinin ultrason fotoğrafını da takipçileriyle paylaşmıştı. Bora Akkaş da aynı kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Tebrik mesajları yağan Bora Akkaş - Oben Alkan çiftine; Nilperi Şahinkaya, Hazal Kaya, Bartu Küçükçağlayan, Nursel Köse, Burcu Biricik, Zeynep Bastık, Ayşecan Tatari, Akasya Türkmen, Ahu Yağtu, Melis İşiten ve Ceylan Ertem gibi birçok ünlü yorum yapmıştı.
  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    Bora Akkaş ile Oben Alkan
  • Bora Akkaş-Oben Alkan çifti: Kızımız olacak - Magazin haberleri

    Bora Akkaş ile Oben Alkan

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