Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borajet’in eski yöneticisi Zahide Üner'in yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti.



Muğla'da düzenlenen operasyonda, iddiaya göre Zahide Üner sahte kimlikle yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.



ÜNLÜ İLETİŞİMCİ VE AVUKATTA GÖZALTINA ALINDI



Genişletilen soruşturmada ünlü iletişmici Necla Zarakol ile avukat Hamdi Tolga Danışman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST KALDI



Ünlü iletişimci Necla Zarakol yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Avukat Hamdi Tolga Danışman ve 1 kadın zanlı da serbest kaldı.



ZAHİDE ÜNER TUTUKLANDI



Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zahide Üner 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı.