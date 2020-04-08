Borani nasıl yapılır? Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan ıspanaklı nohutlu içerisinde her şifalı malzemenin olduğu bu güzel yemeğe asıl tat veren kullanılan süzme yoğurttur. Hazırsanız borani yapımına başlayalım.
Borani Malzemeler:
- 600 gram ıspanak
- 300 gram kuzu eti
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 3/4 su bardağı süzme yoğurt
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Borani Yapılışı:
- Soğanı küp şeklinde doğrayın. Kuzu etlerini minik küp haline getirin.
- Ispanakları ayıklayıp bol suda yıkayın. Ispanakları ve sarımsakları ince bir şekilde kıyın.
- Kuzu etlerini derin bir tencere içerisinde yumuşayana kadar pişirin.
- Tereyağı ve zeytinyağını ekleyip karıştırmaya devam edin. Kuru soğanları katıp karıştırmaya devam edin.
- Doğradığınız ıspanakları ilave edin. Çok sulanması için 5 dakika kadar kavurun.
- Sarımsakları ekleyip sıcak su ekleyin. Tuz ve haşlanmış nohutu ekleyin. Kıvam alması için orta ateşte 10 dakika pişirin.
- Ocağın altını kısıp yemeğin suyuyla ılık hale gelen süzme yoğurdu kestirmeden yemeğin içerisine koyun. Bir iki taşım kaynadıktan sonra çorba kaselerine koyup servis edebilirisiniz.
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