AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM'ye sunulan borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini değerlendirdi. Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırma nedir? Vergi borcu yapılandırması neleri kapsıyor? 2020 borç yapılandırma kaç taksit?

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL YAPILIR?

SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU NELERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre; Vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezaları, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, su, temizlik vergisi, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları,TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerini aidat ödemeleri, KOSGEB tarafından kullandırılan destekler ve OSB Kredi borçları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU KAÇ TAKSİT OLACAK?

TBMM'deki teklife göre peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.