5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, doğum borçlanması sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için yapılabilir. Çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreler için yapılan doğum borçlanması hakkından 3 çocuğa (3 çocuk x 2 yıl olmak üzere 6 yıl) kadar yararlanma imkânı bulunuyor.

Doğum borçlanması hakkı normalde sadece sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için bulunmakla birlikte, ilk defa sigortalılığı “kısa vade” sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadınlar, daha sonra uzun vadeli sigortaya tabi çalışmaları halinde, bu iki tarih arasında doğan çocukları için borçlanma yapabilirler. Kısa vade sigorta ile kastedilen staj sırasında yatırılan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıdır.