Bursa'da akılalmaz olay!

Olay, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Müvekkilinin, borçluya koyun sattığını ve alacağını 4 yıldır tahsil edemeyen Av. Cüneyt Bülent Şeker, söz konusu koyunları icra yoluyla almak için yanında icra memurları ve jandarma ile birlikte alacaklıların evine gitti. İHA'nın haberine göre, burada koyunların yükleneceği kamyoneti bekleyen Şeker ve beraberindekiler bir anda borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu Ömer K. annesine Av. Şeker’e saldırmasını söyledi. Anne bıçak alarak Şeker’e saldırmaya çalışırken etraftakiler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ömer K. Şeker’in üzerine giderek yanağını ısırarak kopardı.
“SENİ TEK YAKALAYACAĞIM"
Yaşadıklarını anlatan Av. Cüneyt Bülent Şeker, “Borçlu aile alacak verecek konularında daha önce defalarca olay çıkarmış bir aile olarak biliniyor. Gayrimenkul vardı ama alacağı karşılamıyordu. 80 civarındaki koyunu haczetmek için yola çıktık. Jandarma almadan da gidilebilecek bir yer değildi. Koyunları taşımak için gereken kamyon gecikince biz icra memuru ve jandarmayla beraber önceden gittik. Sakin sakin konuştuk. Alttan aldık. Koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi kadın elinde bıçakla, hakaret ve tehditler savurarak ‘nerde o avukat’ diye üzerimize gelmeye başladı. Önce avukat zannettiği icra memurunun üstüne doğru gitti. Bana saldıran borçlunun oğlu ‘avukat o’ diyerek beni işaret etti. Kadın hakaret ve küfürlerle, öldüreceğim seni diyerek bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30-40 yaşlarındaki adam üzerime atladı. Beni yumruklayarak devirmeye çalıştı, ama deviremedi. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de, ‘Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım’ diye tehdit etti” dedi.
“BİZİ ŞİDDETLE YILDIRAMAZLAR ŞİKAYETÇİ VE TAKİPÇİYİZ"
Av. Şeker aynı zamanda zorbalıkla ve şiddetle kamu görevlilerine engel olmaya çalışanlarla ilgili “Bursa’da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey ama biz sadece işimizi yaptık. Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak olayın takipçisi ve şahıslardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker’e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini ifade eden Altun, “Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki, en son Orhaneli İlçesi’ne bağlı Göynükbelen Mahallesi’nde saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de, bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.