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Börek kaç derecede pişer? Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz. Böylece siz de tepsi böreği fırında nasıl pişer biliyor olacaksınız. Buna ek olarak böreği pişirmenin püf noktalarını da aktaracağız.

Börek Kaç Derecede Pişer?

Börek yaparken hamurun fazla sert olmamasına dikkat etmelisiniz. Sonrasında da tepsi fırını yapmak istiyorsanız fırında kaç derece ateşte pişmesi gerektiği de son derece önemli.

Böreğiniz hazır olduğunda mutlaka fırına koymadan önce fırını ısıtmalısınız. Bu sebeple işiniz biter bitmez hemen fırını açarak içine koymayınız.

Diğer önemli noktaları da şu şekilde sıralayabiliriz:

- Pişirme sürecinde ilk 15 dakika fırının kapağını kesinlikle açmamalısınız.

- Bu durumda böreğiniz çok iyi bir şekilde kabaracaktır.

- Aynı zamanda tepsi böreği hangi ayarda pişirilmeli sorusunun da cevabını verelim: 180- 200 derece fırında pişirmeniz gerekiyor.

- Fakat ısı ayarı da yaptığınız böreğe göre farklılık gösterecektir. Bunu unutmayın.

Börek Kaç Dakikada Pişiyor?

Diğer önemli bilgi de böreğinizin kaç dakikada piştiğidir. Eğer fırınınızı doğru bir şekilde ısıttıysanız;

- 180 dereceye ayarladıysanız, en az 30 dakika pişirmeye bırakmalısınız.

- 200 dereceye ayarladıysanız da en az 20- 25 dakika kadar pişirmeniz gerekiyor.

Böreklerin çeşitleri oldukça fazladır. Bu sebeple de börek kaç dakikada pişer dediğimizde aslında sorunun cevabı, böreğin çeşidine göre farklılık gösterebilir.

Eğer örnek verecek olursak da; su böreği fırında kaç dakikada pişer sorusunun cevabından bahsedelim. Su böreğinin kalınlığına göre bu süreyi 1 saate kadar uzatmanız gerekebilir. Çünkü tepsi böreğine göre daha fazla katmanlıdır ve biraz daha zaman ister.

Ayrıca böreğinizi fırından çıkarmadan önce mutlaka ama mutlaka onu kontrol etmelisiniz. En güzel yöntemi ise bir bıçakla ufak bir dokunuş yapmaktır. Eğer bıçağa hamur gelmiyorsa o zaman börek pişmiş demektir.

Küçük bir ipucu daha: Böreği fırının orta kısmına yerleştirmeye çalışın. Böylece böreğinizi alttan ve üstten eşit bir şekilde pişireceksiniz.

Börek Piştikten Ne Kadar Zaman Sonra Çıkarmalısınız?

Az önce sizlere şundan bahsetmiştik: Böreğiniz piştiğinde hemen çıkarmamalısınız.

Börek piştikten sonra fırından hemen çıkarılmalı mı sorusunun cevabı neden ‘Hayır’ diye merak ediyorsanız bunu da açıklayalım:

- Direkt çıkarırsanız sıcaklıktan kurtulacağı için fazla nemlenme yaşayabilir.

- Buna bağlı olarak bir dakika kadar bekleyin ve sonra böreğinizi yavaşça çıkarın.

- Çok uzun süre sıcakta tutmak da iyi olmayacaktır.

- Ama çıkardığınızda direkt olarak bir yere koymayın. Üzerini mutlaka bir bezle kapatın. Böylece hem böreğiniz kabarık kalacak hem de sıcaklığını yitirmeyecek.

Ama hemen yemeyecekseniz ve biraz zamana ihtiyacınız varsa, böreğinizin sıcak kalması için fişini çektikten sonra fırını kapatın. İçerisinde böreği bırakın. Çok kısa süre sonra aldığınızda böreğiniz hala sıcak olacaktır.

Börek Pişirmenin Püf Noktaları

Çok kısa bir şekilde sizlere börek pişirmenin püf noktalarının neler olduğundan da bahsedelim.

- Böreğinizi hazırlayın ama hemen fırına atmayın. 10 ya da 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

- Çıtır bir börek olsun istiyorsanız fırına sürmeden önce böreğin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürebilirsiniz.

- İç harcını çok iyi yoğurmalısınız.

Eğer bunlara dikkat ederseniz çok iyi bir tada sahip böreği elde edebileceksiniz. Ayrıca fırında da zamanını geçirmeyin, bu sefer böreğinizin altı yanabilir.

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