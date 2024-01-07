Böreklerin şahı! Boşnak böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan börekler, çeşitliliğiyle sofraları süsler. Bu lezzet yolculuğunda öne çıkanlardan biri de Boşnak böreğidir. İncecik açılan yufkanın arasında bulunan iç harcıyla damakları şenlendiren bu tarif, lezzet arayanların favorisi haline geldi. Yapımı biraz zor olsa da enfes tadıyla sofralara keyif katan, her lokmasıyla ağızları sulandıran Boşnak böreği tarifini sizler için derledik.

Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:20 facebook

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