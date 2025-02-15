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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Borna Barisic'in büyük şanssızlığı - Trabzonspor Haberleri

        Borna Barisic'in büyük şanssızlığı

        Trabzonspor'un CD Leganes'e kiraladığı Borna Barisic, ilk maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Çapraz bağları kopan Hırvat futbolcunun en az 8-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:24
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        Borna Barisic'in büyük şanssızlığı
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        Trabzonspor’un geçtiğimiz haftalarda İspanya LaLiga takımlarından CD Leganés’e kiraladığı Borna Barisic, yeni takımında Valencia karşısında sahaya çıkarken maçın 10. dakikasında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapattı. 32 yaşındaki eski Hırvatistan milli futbolcusunun, bu talihsiz sakatlığın ardından en az 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Borna Barisic'in sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Pazar günü Mestalla Stadyumu’nda oynanan Valencia C.F. - C.D. Leganés maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Barisic’in, pazartesi günü yapılan tetkikler sonucunda sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığı belirlenmiştir."

        Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Borna Barisic, geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Bordo-mavili formayı 15 kez giyen sol bek oyuncusu, 1 asist kaydetmişti.

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