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Borsa güne yükselişle başladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 5.034,07 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı 
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5.034,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5.022,79 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bilançolarda ekonomik aktiviteye dair işaretlerin aranacağını aktaran analistler, bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarının açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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