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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 9.960,50 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:44
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        Borsa güne yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puana yükseldi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.

        Analistler, merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi.

        Piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, Fed'in faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

        Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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