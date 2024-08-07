Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.