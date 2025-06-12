Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.520,22 %-1,71
        DOLAR 39,3538 %0,47
        EURO 45,6636 %1,40
        GRAM ALTIN 4.284,77 %1,45
        FAİZ 43,04 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 45,88 %-0,26
        BITCOIN 107.806,00 %-1,04
        GBP/TRY 53,4785 %0,70
        EUR/USD 1,1575 %0,77
        BRENT 69,30 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 7.005,60 %1,45
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu.

        ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!