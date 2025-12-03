Habertürk
Habertürk
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.123,47 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:47
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri devam ederken, ABD'de özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler ve Microsoft'un yapay zeka ürünleri için satış büyüme hedeflerini aşağı çektiğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

        BIST 100 endeksi ise günü 11.000 seviyesinin üzerinde tamamlamasına karşın negatif seyir izledi.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

        Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışların ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

