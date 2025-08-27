Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,8 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile metal eşya ve makine oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçları beklerken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına rağmen genele yayılan kar satışlarının etkisiyle birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro bölgesindeki Tüketici ve ekonomik güven endeksi ile ABD'deki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 11.450 ve 11.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.