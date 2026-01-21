Habertürk
Habertürk
        Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

        Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:11
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile kimya petrol plastik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Grönland'ı almak için "güç kullanmayacağını" söylemesinin ardından azalan jeopolitik endişelerle pozitif bir seyir izliyor.

        Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı.

        Yurt içinde ise BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü negatif bir seyirle tamamladı.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

